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Haberler Galeri TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

TMO fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Başkan Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde açıkladığı fındık fiyatlarının ardından Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:00
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TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

TMO fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Giresun, Levant, Sivri kalite fındık fiyatlarının kaç TL olduğu merak ediliyor. Ağustos ayının ikinci haftası başlaması beklenen fındık hasadı öncesinde gözler fındık fiyatlarına çevrilmişti. Başkan Erdoğan, 2022-2023 sezonu fındık fiyatları konusunda merak edilenleri açıkladı. Peki, TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

TMO FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR?

2022-2023 sezonu TMO fındık alım fiyatları şu şekilde:

Giresun kalite: 53,00 TL/Kg
Levant kalite: 52,00 TL/Kg
Sivri kalite: 51,00 TL/Kg

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecek.

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TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO tarafından kabuklu fındık alımları 22 Ağustos'ta başlayacak. Fındık alımları, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak. Üreticiler 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecek.

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TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

DÜZCE'DE FINDIK HASADI TARİHİ BELLİ OLDU

Türkiye'nin fındık üretiminin yüzde 27'sinin gerçekleştirildiği Düzce'de hasat, ilin farklı kesimlerinde 13, 18 ve 24 Ağustos'ta yapılacak.

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TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucunda il genelinde 2022 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Üreticilerin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmaması gerektiği aktarılan açıklamada, hasadın sahil kesiminde 13 Ağustos, orta kesimde 18 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.