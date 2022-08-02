TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu?

TMO fındık alım fiyatları ne kadar oldu? Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Başkan Erdoğan'ın Ordu ziyaretinde açıkladığı fındık fiyatlarının ardından Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık fiyatlarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, TMO fındık alım fiyatları ne kadar? 2022-2023 sezonu Giresun, Levant, Sivri kalite kabuklu fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte cevaplar...