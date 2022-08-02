02 Ağustos 2022, Salı
Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...
Çalışma hayatında yer alanlar emekli maaşı alabilme hayali kuruyor. Yasalar gereğince emekli olabilmek 3 temel şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bir işte çalışırken sigorta primi ödenmesi ya da dışarıdan prim ödemesi yapılarak maaş hakkı elde ediliyor. Dışarıdan prim ödeyerek emekli olma imkanından günümüzde yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Özellikle ev hanımları sunulan imkandan yararlanıyor. Hal böyle olunca,"çalışmadan emekli olunabilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hiç çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Dışarıdan prim ödeyerek nasıl emekli olunur? 25 yıl evli kanal emekli olabilir mi?
Giriş Tarihi: 02.08.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 19:29
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