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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

Çalışma hayatında yer alanlar emekli maaşı alabilme hayali kuruyor. Yasalar gereğince emekli olabilmek 3 temel şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Bir işte çalışırken sigorta primi ödenmesi ya da dışarıdan prim ödemesi yapılarak maaş hakkı elde ediliyor. Dışarıdan prim ödeyerek emekli olma imkanından günümüzde yüz binlerce vatandaş yararlanıyor. Özellikle ev hanımları sunulan imkandan yararlanıyor. Hal böyle olunca,"çalışmadan emekli olunabilir mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, hiç çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Dışarıdan prim ödeyerek nasıl emekli olunur? 25 yıl evli kanal emekli olabilir mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 19:29
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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

Dilekçesini verene emeklilik imkanı doğuyor. Ev hanımları sunulan fırsattan yararlanabiliyor. Başvuru şartları ise tek tek duyuruldu. Emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Çalışmayan vatandaşlar emekli olabilir mi? Bu imkandan kimler faydalanabilir? sorusuna yanıt aranıyor. Bu hak ise isteğe bağlı sigortalılık yöntemiyle sağlanabiliyor. Diğer bir deyişle isteğe bağlı sigorta; kişilerin kendi istekleriyle primlerini ödeyerek Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) faydalanmalarını ve emekli olmalarını sağlıyor. Üstelik bunun için çalışma hayatında yer almak gerekmiyor. Peki, çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Dışarıdan prim ödeyerek kimler emekli olabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

BU ŞARTA UYANA EMEKLİLİK İMKANI!

İsteğe bağlı sigorta; 4A kapsamında olup 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan, herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmayanların kendi primlerini ödemesiyle sağlık hizmeti almayı ve emekli olma fırsatı sunar.

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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

İsteğe bağlı olarak prim yatıranların uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmasını sağlar. Yaş şartı tamamsa borçlanma yoluyla toplu ödeme ile erken emeklilik mümkün olabilir.


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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Birinci adımda isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle SGK'ya başvuru, 18 yaşını doldurmuş olmak ve her ay prim yatırılması gerekiyor. Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, ay içinde 30 günden az çalışmak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmaması gerekiyor.

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Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

EV HANIMLARI İÇİN SUNULAN YASA TASARISI

Hiç çalışmayan ev hanımlarına da emeklilik ihtimalinin yolu doğdu. 2020'de hazırlanan yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik olup olamayacağı merak ediliyor.