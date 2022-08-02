Dilekçesini verene emeklilik! 25 yıl evli kalan başvurup alabiliyor! Emeklilik şartları tek tek duyuruldu...

Dilekçesini verene emeklilik imkanı doğuyor. Ev hanımları sunulan fırsattan yararlanabiliyor. Başvuru şartları ise tek tek duyuruldu. Emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Çalışmayan vatandaşlar emekli olabilir mi? Bu imkandan kimler faydalanabilir? sorusuna yanıt aranıyor. Bu hak ise isteğe bağlı sigortalılık yöntemiyle sağlanabiliyor. Diğer bir deyişle isteğe bağlı sigorta; kişilerin kendi istekleriyle primlerini ödeyerek Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) faydalanmalarını ve emekli olmalarını sağlıyor. Üstelik bunun için çalışma hayatında yer almak gerekmiyor. Peki, çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Dışarıdan prim ödeyerek kimler emekli olabilir mi?