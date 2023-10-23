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Haberler Galeri 4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

Ocak zammı ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun alım gücünün artması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasında 3 öncelikli gündem maddesi bulunuyor. Memur ve emekli maaşı zammı için ipuçları giderek netleşiyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları da yayımlandı ve 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 olarak belirlendi. İşte kuruşu kuruşuna artan kök maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:51
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4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla talimat verdi. Emekli maaşı zammı yaklaşık 15 milyonu aşkın emekliyi, memur maaşı artışı ise yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendiren önemli bir konu. Emekli maaşı zammı ve memur maaş düzenlemesi için geniş kapsamlı bir bütçe çalışması yürütülüyor. Bu sürecin ilk halkası olarak, emeklileri sevindirecek 5000 TL'lik emekli ikramiyesi gündeme geldi. Peki emekli ne kadar, yüzde kaç zam alacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN AJANSINDAKİ 3 MADDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı alım gücü ve refah artışı için yol haritasını çizdi. Burada öncelikli gündem olarak mali disiplin ve OVP ile hedefleri belirleyen ekonomi yönetimi ve Şimşek'in ajandasında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere 3 önemli madde bulunuyor.

📍Asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemesiyle milyonların alım gücü artacak

📍Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak

📍Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek

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4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

2023 YILI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 68,01 OLDU

Merkez Bankası'nın merakla beklenen Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 68,01 olarak revize edildi. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1895,91 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40,27

6 aylık enflasyon rakamının ise yüzde 40,27 olacağı hesaplandı. 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş olurken, memurlar 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak.

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4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

OCAK AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 oldu.