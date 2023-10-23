4A, 4B’liye 2024’te %68’lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur’luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'a, "Kimse enflasyona ezdirilmeyecek" parolasıyla talimat verdi. Emekli maaşı zammı yaklaşık 15 milyonu aşkın emekliyi, memur maaşı artışı ise yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendiren önemli bir konu. Emekli maaşı zammı ve memur maaş düzenlemesi için geniş kapsamlı bir bütçe çalışması yürütülüyor. Bu sürecin ilk halkası olarak, emeklileri sevindirecek 5000 TL'lik emekli ikramiyesi gündeme geldi. Peki emekli ne kadar, yüzde kaç zam alacak?