23 Ekim 2023, Pazartesi
4A, 4B'liye 2024'te %68'lik zam! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya 6 maddelik kök maaş hesap tablosu; 3.000 TL seyyanen+refah puanı artışı! 7.500, 8.150, 8.500 TL...
Ocak zammı ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun alım gücünün artması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ajandasında 3 öncelikli gündem maddesi bulunuyor. Memur ve emekli maaşı zammı için ipuçları giderek netleşiyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın Ekim ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları da yayımlandı ve 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 68,01 olarak belirlendi. İşte kuruşu kuruşuna artan kök maaşlar...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 13:51
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