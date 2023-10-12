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Haberler Galeri İŞKUR'a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

İŞKUR'a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla düzenlenen ödemeler her geçen gün daha da iyileşirken, vatandaşlar detaylarını da araştırıyor. Buna göre son 3 yılda 600 günlük sigorta girişi olan vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. Başvuranlar en az 5.325 TL, en yüksek ise 10.650 TL ödeme alma imkanı buluyor. İşte başvuru şartları ve detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 18:10
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İŞKUR’a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

Devlet tarafından sunulan sosyal destekler, sürekli olarak geliştirilerek vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Başvuranlar, kişisel durumlarına bağlı olarak en düşük 5.325 TL ve en yüksek 10.650 TL arasında değişen ödemeleri alabilirler. Bu ödemeler, bireyin sigorta giriş süresine ve işsizlik dönemine bağlı olarak hesaplanır. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR’a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

İşsizlik maaşı ödemeleri, Türkiye'de İşsizlik Sigortası Kanunu'na ve İŞKUR'un işleyişine uygun olarak her ay düzenli olarak gerçekleştirilir. İş arayan bireyler, başvurularının kabul edilip işsizlik maaşı almaya hak kazandıklarında bu ödemeleri düzenli olarak alabilirler. İşsizlik maaşı ödemeleri, başvuru sahiplerinin durumuna ve haklarına göre hesaplanır ve ilgili kurum tarafından duyurulur.

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İŞKUR’a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

📌Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
📌Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
📌Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
📌Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

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İŞKUR’a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

NE KADAR SÜRE BOYUNCA ÖDENİR?

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

📍600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
📍900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
📍1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

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İŞKUR’a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

İŞSİZLİK MAAŞI AYIN KAÇINDA YATAR?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizlere ödemeleri, Kuruma bildirdikleri Banka Hesap numaraları (IBAN) aracılığıyla, hesap numaralarının eksik veya hatalı bildirilmesi durumunda ise en yakın PTTBank aracılığı ile yapılmaktadır.