İŞKUR'a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...

Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla düzenlenen ödemeler her geçen gün daha da iyileşirken, vatandaşlar detaylarını da araştırıyor. Buna göre son 3 yılda 600 günlük sigorta girişi olan vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. Başvuranlar en az 5.325 TL, en yüksek ise 10.650 TL ödeme alma imkanı buluyor. İşte başvuru şartları ve detayları...