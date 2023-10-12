12 Ekim 2023, Perşembe
İŞKUR'a başvurana 5.954 TL ödeme! 3 yılda 600 günlük sigorta girişi yeterli! www.iskur.gov.tr başvuru ekranı:6 ay boyunca...
Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla düzenlenen ödemeler her geçen gün daha da iyileşirken, vatandaşlar detaylarını da araştırıyor. Buna göre son 3 yılda 600 günlük sigorta girişi olan vatandaşlar bu ödemelerden yararlanabiliyor. Başvuranlar en az 5.325 TL, en yüksek ise 10.650 TL ödeme alma imkanı buluyor. İşte başvuru şartları ve detayları...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 18:10
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