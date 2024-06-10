TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

İKİ AYDA REKOR ARTIŞ

Sabah'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 25 Mart'ta 8.7 trilyon lira olan TL mevduat toplamı, 4 Haziran itibarıyla 9.7 trilyon liraya çıktı.