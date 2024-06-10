10 Haziran 2024, Pazartesi
TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası
Ekonomik programın uygulanmasındaki ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisini zirveye taşıdı. Son 2 ayda 30 milyar doların üstünde yabancı girişi olurken, net rezervler 50 ay sonra pozitife döndü. TL mevduatın 1 trilyon lira arttığı bu dönemde, döviz hesaplarındaki çözülme 20.2 milyar dolara ulaştı.
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:20
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