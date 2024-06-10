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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

Ekonomik programın uygulanmasındaki ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisini zirveye taşıdı. Son 2 ayda 30 milyar doların üstünde yabancı girişi olurken, net rezervler 50 ay sonra pozitife döndü. TL mevduatın 1 trilyon lira arttığı bu dönemde, döviz hesaplarındaki çözülme 20.2 milyar dolara ulaştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 06:20
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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

Kredi derecelendirme kuruluşlarının devam etmesi beklenen not artırımları, Türkiye'nin gri listeden çıkışı için başlayan geri sayım, risk primindeki düşüş ve ekonomideki dengelenme sürecine rağmen korunan büyüme performansı, Türkiye'yi yerel seçimlerin ardından yatırımcıların göz bebeği haline getirdi.

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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

Rezervlerdeki hızlı toparlanmayla birlikte dövizden çıkış son sürat devam ederken, TL mevduat ile Türk tahvillerine geçiş son sürat devam ediyor.

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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

İKİ AYDA REKOR ARTIŞ
Sabah'ın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 25 Mart'ta 8.7 trilyon lira olan TL mevduat toplamı, 4 Haziran itibarıyla 9.7 trilyon liraya çıktı.

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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

TL mevduatta 2 ayda yaşanan artış 1 trilyon lira oldu. Yerel seçimler öncesindeki 2 aylık dönemde ise TL mevduat 200 milyar lira azalmıştı. Yatırımcıların hızla TL'ye geçmesinin etkisiyle TL'nin mevduattaki payı da yüzde 41.5'ten 48.1'e çıktı.

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TL mevduat 2 ayda 1 trilyon arttı! Güvenilir liman Türk Lirası

20.2 MİLYAR DOLAR BOZDURULDU
Yatırımcıların TL mevduata geçtiği yerel seçimlerin ardından geçen 2 aylık süreçte, döviz tevdiat hesaplarında ise rekor çözülme yaşandı.