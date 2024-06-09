Hem emeklilik hem kredi! Nakit ihtiyacına katkı... İşte tüm detaylar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) içinde olanlar birikimlerini bozmadan teminat göstererek kredi çekebilecek. Üstelik birikimleri yine artmaya devam edecek. Temmuz ayında ise ihtiyaçlar için kısmi ödeme başlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları anlattı.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 09.06.2024
12:21
Türkiye'de giderek büyüyen
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni uygulamalarla daha cazip olmaya devam ediyor.
1 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ
Geçtiğimiz dönemde devlet katkısının
yüzde 25'den yüzde 30'a çıkmasının ardından katılımcı sayısı artmaya başlayan BES'te 18 yaşından küçüklere de hak tanınmasıyla fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçti.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'e 9 milyon 61 bin 975 kişi dahil olurken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 934 milyar liraya yaklaştı.
KISA SÜREDE İVME KAZANDI
Çalışanların yararlandığı
OKS'de ise 7 milyon 323 bin 573 katılımcı yer alırken, toplam fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 69 milyar lira civarında gerçekleşti. Böylelikle BES ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü kurulduğu günden bu yana 1 trilyon 2 milyar 409 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 16 milyon 385 bin 548 kişiye yükseldi.
Sektör, 2023 yılını BES ve OKS dahil
756 milyar 421,5 milyon lira fon büyüklüğü ve 15 milyon 979 bin 96 katılımcıyla tamamlamıştı. Yılbaşından bu yana katılımcı sayısı 406 bin 452 kişi, toplam fon büyüklüğü de 245 milyar 988,1 milyon lira artış gösterdi.