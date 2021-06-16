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Haberler Galeri İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu. Toplu sözleşme ile yeni maaşlarına kavuşmaya hazırlanan işçiler, heyecan içinde maaş zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Söz konusu zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş kaç TL? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 18:13
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İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

İşçi maaş zammı son durum nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı. İşçilere yapılması beklenen maaş zammı için çalışmalarını tamamlayan konfederasyonlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na taleplerini iletti. Peki, 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM NEDİR?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA SUNULDU

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

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İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak. 3'üncü ödeme tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.