İşçi maaş zammı için geri sayım: 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük...

Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren maaş zammı için konfederasyonlar teklifini sundu. Toplu sözleşme ile yeni maaşlarına kavuşmaya hazırlanan işçiler, heyecan içinde maaş zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Söz konusu zam ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 TİS ile taşeron ve kamu işçisi maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş kaç TL? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.06.2021 18:11 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 18:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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