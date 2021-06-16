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Haberler Galeri Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş için müjdeli haber geldi. Bağ-Kur borçluları dikkat. Borç yapılandırması sayesinde Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. Sigorta süresi durdurulanlar emeklilik hakkı kazanmak için e-devlet üzerinden borçları yapılandırma başvurusu yapıp ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Borç yapılandırması için SGK'ya başvurular ne zaman sona erecek?

Giriş Tarihi: 16.06.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 19:35
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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

Emeklilikte son dakika müjdesi... Erken emekliliğin yolu açıldı. Bağ-Kur borçluları dikkat. Borç yapılandırması sayesinde Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. Sigorta süresi durdurulanlar emeklilik hakkı kazanmak için e-devlet üzerinden borçları yapılandırma başvurusu yapıp ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek mi? SGK borç yapılandırması için son tarih ne zaman?

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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

BAĞ-KUR'LULARIN CEZA VE FAİZLERİ SİLİNECEK

Son dakika emeklilik haberi: Borç yapılandırması milyonlarca kişiye erken emeklilik yolunu da açtı. Sigorta süresi durdurulanlar ve Bağ-Kur borçluları e-devlet üzerinden başvurup yapılandırmaya giderek ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'luların ceza ve faizleri silinecek.

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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

SGK'YA BAŞVURU TARİHİ

Ödeyecekleri yeni rakam, enflasyon farkı ile hesaplanacak. Peşin ödeyenlerse bu farkın yüzde 90'ından kurtulacak. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos'a kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmak gerekiyor. Başvuranlar, 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçlarını yapılandırabilecek.

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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

PRİM BORÇ YAPILANDIRMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

YAPILANDIRMA BAŞVURU ŞARTLARI

Prim borç yapılandırmasından kendi adına ve tarımda çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor. Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim akşamına kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya borçları için sigorta dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik ilk müdürlükleri ya da merkezlerinde 1 Temmuz ile 1 Kasım tarihleri arasında başvuracak.

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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...

PRİM TUTARLARININ HESAPLATILMASI GEREKİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurarak durdurulan sigortalılık süreleri için ödenecek prim tutarının hesaplatılması gerekiyor. Birinci taksiti 31 Ekim tarihine kadar ödeyenlerin geçmişte durdurulan hizmet süreleri canlandırılacak, sigortalılık süresine eklenecek. Bu tarihe kadar yapılandırma kanunundan yararlanmayanların 31 Nisan tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden başlatılacak.