16 Haziran 2021, Çarşamba
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Emeklilikte son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
Emeklilik hayali kuran binlerce vatandaş için müjdeli haber geldi. Bağ-Kur borçluları dikkat. Borç yapılandırması sayesinde Bağ-Kur borçluları primini yapılandırıp ekimde erken emekli olabilir. Sigorta süresi durdurulanlar emeklilik hakkı kazanmak için e-devlet üzerinden borçları yapılandırma başvurusu yapıp ekimde emeklilik hakkı kazanacak. Borç yapılandırması için SGK'ya başvurular ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 19:35
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