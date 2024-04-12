Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Ticaret Bakanlığı, bu ay 10 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Bakanlığın toplatma kararı çıkardığı 10 ürün arasında, çocuklarda boğulma riskine neden olabilecek tulumların da olduğu dikkat çekti. Öte yandan toplatma kararı alınan ürünlerle ilgili vatandaşların ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip olduğu belirtildi.

Sabah Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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