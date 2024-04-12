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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Ticaret Bakanlığı, bu ay 10 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Bakanlığın toplatma kararı çıkardığı 10 ürün arasında, çocuklarda boğulma riskine neden olabilecek tulumların da olduğu dikkat çekti. Öte yandan toplatma kararı alınan ürünlerle ilgili vatandaşların ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip olduğu belirtildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 12.04.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 06:22
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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ürünleri ifşa eden Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma riskine sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Bakanlığın piyasaya arzını yasakladığı ve toplatma kararı çıkardığı ürünler arasında sıkma oyuncak titreyen tavuk, çocuk yüzük, küpe, tulum, elbise, gömlek ve temizlik ürünleri olarak naftalin ve lavabo açıcı bulunuyor.

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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Ticaret Bakanlığı vatandaş güvenliğini tehdit eden güvensiz ürünlere yönelik sürdürdüğü denetimler kapsamında son bir ayda 10 ürün hakkında piyasaya arzını yasaklama ve toplatma kararı çıkardı.

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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

HORMONAL BOZUKLUK VE KANSER TEHLİKESİ

GÜBİS üzerinden ifşa edilen güvensiz ürünler arasında titreyen tavuk oyuncağı olarak da bilinen "Shrilling Chicken Squeeze Me!" isimli oyuncak da yer aldı. Yapılan testlerde oyuncağın kimyasal bir madde olan ve hormonal durumu bozan fitalat yönünden kalır sonuç bıraktığı belirlendi.

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Ticaret Bakanlığı ifşa etti! Anne babalar dikkat | İşte güvensiz ürünler: Tulum, elbise, gömlek...

Alissa ve Ege Boncuk marka çocuk yüzüğü ile Ss By Szr marka mickey mouse eli şeklinde küpede ise bir başka kimyasal olan kadmiyum maddesine rastlanıldı. Kadmiyum, mide ağrıları, şiddetli kusma, ishal, kemik kırığı, psikolojik bozukluklar, kanser ve üreme sistemi hasarlarına sebep olan bir madde olarak biliniyor.