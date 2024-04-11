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Haberler Galeri Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık merkez teşkilatı, Nüfus Müdürlükleri ve 112 acil çağrı merkezlerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların internet üzerinden 22 Nisan tarihinde başlayacağı belirtildi. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru detaylarıyla ilgili bilgiler de açıklamada yer aldı. Bu alımlar, İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 16:40
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Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kadrosunu güçlendirme kararı aldı. Bu kapsamda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06/06/1978 tarihli, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a dayanarak toplam 1608 boş pozisyon için personel alımı yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları ve branşlar...

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Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Genel Başvuru Şartları ve Pozisyon Bilgileri

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı niteliklere ve eğitim seviyelerine sahip adaylar arıyor. Lisans, ön lisans ve lise mezunları arasından seçim yapılacak olan bu pozisyonlar için adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirli bir puanın üzerinde olmaları gerekmekte.

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Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

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Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

İlan edilen pozisyon sayısının en fazla dört katı kadar aday, tercih sıralamalarına göre değerlendirilecek.

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Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

Başvuru Yöntemi ve Süreci

Adayların başvurularını 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde bulunan "Duyurular" bölümündeki "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.