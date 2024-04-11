Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık merkez teşkilatı, Nüfus Müdürlükleri ve 112 acil çağrı merkezlerinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların internet üzerinden 22 Nisan tarihinde başlayacağı belirtildi. Alım yapılacak kadrolar ve başvuru detaylarıyla ilgili bilgiler de açıklamada yer aldı. Bu alımlar, İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kalitesini artırmayı ve vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunmayı amaçlıyor.