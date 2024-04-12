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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Ramazan Bayramı'nda çalışan işçiler kaç lira mesai alacağını merak edip araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:51
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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

Ramazan Bayramı'nda çalışan işçiler kaç TL mesai ücreti alacak? Hakları neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında merak edilenleri anlattı.

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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

8 Nisan Pazartesi tam gün ve 9 Nisan Salı yarım gün tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılan dönemde ücret ve diğer haklarında herhangi bir eksilme de olmayacak.

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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

HAKLAR TAM VERİLİYOR

Hükümetin aldığı bu karar maalesef özel sektör çalışanlarını ilgilendirmiyor. Çünkü alınan karar ile kamu çalışanları 'idari izinli' sayılıyor. Dolayısıyla alınan bu karar, 'resmi tatil' ibaresi taşımıyor.

Dolayısıyla 8 Nisan tam gün ve 9 Nisan yarım gün çalışma yapılacak.

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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

Ancak özel sektörde de işveren isterse bu 1.5 günü ya da cumartesi çalışma varsa 3.5 günü idari izinle tatile ekleyebilir. Burada haklar tam verilecek.

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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?

Yine çalışanlar isterlerse yıllık ücretli izinlerinden kullanarak 9 güne tamamlayabilir veya telafi çalışması şeklinde izin 9 güne çıkartılarak sonraki dönemde fazla mesai yapılabilir.