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Bayramda çalışanların mesai hesabı! Yasalara göre mesai hesaplamaları nasıl değişiklik gösteriyor?
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Ramazan Bayramı'nda çalışan işçiler kaç lira mesai alacağını merak edip araştırıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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Giriş Tarihi: 12.04.2024 10:45Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 10:51