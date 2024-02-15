15 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

Türk Hava Yolları (THY), yolcularına müjdeli bir haber verdi. Havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan veya varış yapan uçuşlar için özel bir kampanya başlattı. 1 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, ucuz bilet fırsatları sunuyor İşte THY uygun fiyatlı bilet kampanyası detayları…

Giriş Tarihi: 15.02.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:26
  • 1
  • 14
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

Türk Hava Yolları (THY), seyahatseverlere cazip bir fırsat sunuyor. Havayolu şirketi, 1 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak ucuz bilet kampanyasını duyurdu. Ancak, bu avantajdan yararlanmak isteyen yolcuların acele etmeleri gerekiyor; çünkü bilet alımı için son tarih 15-16 Şubat olarak belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yönlü Economy Class uçuşlarını kapsıyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir detay var: KKTC Ercan Havalimanı'na yapılan uçuşlar bu kampanya kapsamında değil. İşte merak edilen detaylar…

  • 3
  • 14
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

THY KAMPANYALI BİLET NE KADAR?

THY kampanya kapsamında EcoFly paket dahilinde 799 TL'ye satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL'dir. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL' dir.

  • 4
  • 14
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

KAMPANYA KOŞULLARI NELER?

Kampanya 15 Şubat 2024 - 16 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Mart 2024 – 04 Nisan 2024 arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerlidir.

  • 5
  • 14
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.