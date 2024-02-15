15 Şubat 2024, Perşembe
THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…
Türk Hava Yolları (THY), yolcularına müjdeli bir haber verdi. Havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan veya varış yapan uçuşlar için özel bir kampanya başlattı. 1 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya, ucuz bilet fırsatları sunuyor İşte THY uygun fiyatlı bilet kampanyası detayları…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:26
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