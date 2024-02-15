THY’den ucuz bilet kampanyası başlattı! KKTC hariç yurt için tüm uçuşlarda geçerli! İşte kampanyalı bilet tarihleri…

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yönlü Economy Class uçuşlarını kapsıyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir detay var: KKTC Ercan Havalimanı'na yapılan uçuşlar bu kampanya kapsamında değil. İşte merak edilen detaylar…