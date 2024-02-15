SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası! Nakit ve acil ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. 30 bin TL'ye kadar olan bu nakit desteği 6 eşit taksitle geri ödenebiliyor. Faizsiz kredi fırsatından yararlanabilmek için öncelikle bankanın müşteri olmanız gerekiyor. Başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması ile birlikte faizsiz kredi anında hesaplara geçiyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR!