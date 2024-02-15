HaberlerGaleriSIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi
SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi
Sıfır faizli kredi kampanyasına bankalar bir bir katılmaya başladı. Müşterisi olanlara 6 eşit taksiti ile 30 bin TL kredi imkanı sunan bankalar, finansman desteğinin tamamını faizsiz olarak kullandırıyor. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankaların listesi…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 12:12Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:12