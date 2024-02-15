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Haberler Galeri SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

Sıfır faizli kredi kampanyasına bankalar bir bir katılmaya başladı. Müşterisi olanlara 6 eşit taksiti ile 30 bin TL kredi imkanı sunan bankalar, finansman desteğinin tamamını faizsiz olarak kullandırıyor. İşte faizsiz kredi imkanı sunan bankaların listesi…

Giriş Tarihi: 15.02.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:12
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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

Bankalardan sıfır faizli kredi kampanyası! Nakit ve acil ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. 30 bin TL'ye kadar olan bu nakit desteği 6 eşit taksitle geri ödenebiliyor. Faizsiz kredi fırsatından yararlanabilmek için öncelikle bankanın müşteri olmanız gerekiyor. Başvuru sürecinin olumlu sonuçlanması ile birlikte faizsiz kredi anında hesaplara geçiyor. İşte faizsiz kredi veren bankaların listesi…

SIFIR FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

AKBANK

Akbank sıfır faizli 30 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Bankanın müşterisi olan vatandaşlara 20 bin TL'si nakit avans 10 bin TL'si kredi olarak veriliyor.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası sıfır faizli 30 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Bankanın müşterisi olan vatandaşlara 20 bin TL'si nakit avans 10 bin TL'si kredi olarak veriliyor.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

İŞBANKASI

Garanti Bankası sıfır faizli 30 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. Kredi nakit avans olarak 6 taksit imkanı ile yeni müşterilerine sunuluyor.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI! Aylık 3.333 TL taksit ile faizsiz kredi veren bankaların listesi açıkladı! İşte bankaların listesi

QNB FİNANS BANK

QNB Finans Bank yeni müşterilerin sıfır faizli 6 taksitli 20 bin kredi imkanı sunuyor. Kredinin 10 bin TL'si nakit avans, 10 bin TL'si kredi olarak sunuluyor.