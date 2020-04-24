1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1.000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemelerinin ilk iki fazı gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk üçüncü faz ödemelerin başvuru ile verilecğini açıklamıştı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvuru işlemleri sona eriyor. Peki, 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım şartlar neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...