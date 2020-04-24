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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
1.000 TL sosyal yardım başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında verilen pandemi sosyal destek ödemesinin ilk iki fazı gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:13
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