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Haberler Galeri 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1.000 TL sosyal yardım başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında verilen pandemi sosyal destek ödemesinin ilk iki fazı gerçekleştirildi. Üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 13:13
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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1.000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen sosyal destek ödemelerinin ilk iki fazı gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk üçüncü faz ödemelerin başvuru ile verilecğini açıklamıştı. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınan başvuru işlemleri sona eriyor. Peki, 1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım şartlar neler? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.

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1.000 TL yardım ne zaman verilecek? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklama; "Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." dedi. Söz konusu ödemeler için başvurular T.C. Kimlik Numarasına göre alınıyor.