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THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor
THY 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezun adaylar arasından part-time personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine dair merak edilen adaylar Take-Off 101 Programı kapsamında THY bünyesinde kariyerine başlayacak. İşte başvuru tarihi…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:04Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:04