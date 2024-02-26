26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

THY 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezun adaylar arasından part-time personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Başvuru sürecine dair merak edilen adaylar Take-Off 101 Programı kapsamında THY bünyesinde kariyerine başlayacak. İşte başvuru tarihi…

Giriş Tarihi: 26.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 16:04
  • 1
  • 11
THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

Türk Hava Yolları (THY) üniversitelerin 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezun adaylar arasından part-time personel aradığını açıkladı. Take-Off 101 Programı kapsamında THY kariyerine başlamak ve bu yolda devam etmek isteyenlere fırsatı sunan kurum hiçbir adaydan KPSS puan şartı aramıyor.

  • 2
  • 11
THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detaylara ilişkin ayrıntılar işe THY'nin resmi kariyer sayfası üzerinden duyuruldu. İşte şartlar…

  • 3
  • 11
THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

THY, Take-Off 101 ve Take-Off Jr. Programı kapsamında part-time olarak işe başlayacak adayların başvurularını toplamaya başladı. Adaylar 10 Mart 2024 tarihine kadar THY Kariyer sayfası https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar üzerinden başvurularını kolayca tamamlayabilecek.

  • 4
  • 11
THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Take-Off 101 Programı: 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Özel Programın Başvuru Şartları!

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak

01.01.1998 ve sonrasında doğmuş olmak

  • 5
  • 11
THY’den 3. ve 4. Sınıf öğrencisi veya yeni mezunlara KPSS şartsız iş ve kariyer imkanı! Başvurular online toplanıyor

En az 4 yıllık üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak

2025 yılında mezun olacak olmak

Genel not ortalaması en az 65 (100'lük sistemde) veya 2,50 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek