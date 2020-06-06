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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacağı Trabzon Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen 103 metrelik kulelerinin monte edilmesine başlanan gemi, 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda ilk sondajına başlayacak.
Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 13:20
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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi
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'Fatih' Trabzon Limanı’na yanaştı! İşte ilk sondaj tarihi