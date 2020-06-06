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Haberler Galeri Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından düşük faizli konut kredisine başvurular başladı. Türkiye tarihinin en düşük konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Yüzde 0,64 ve 0,74 faiz oranı ile kamu banklarının ev kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 13:43
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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sağlanan konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 12 ay öemesiz 15 yıla kadar vadeli konut kredisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. 0,64 ve 0,74 konut kredisi detayları belli oldu. Peki, konut kredisi faiz oranı hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu ve kredi ayrıntıları...

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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.