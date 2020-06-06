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Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından düşük faizli konut kredisine başvurular başladı. Türkiye tarihinin en düşük konut kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırmaya başladılar. Yüzde 0,64 ve 0,74 faiz oranı ile kamu banklarının ev kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.06.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 13:43
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