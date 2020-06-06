Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?

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Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankaları tarafından konut kredisi kampanyası başladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sağlanan konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat doğdu. 12 ay öemesiz 15 yıla kadar vadeli konut kredisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. 0,64 ve 0,74 konut kredisi detayları belli oldu. Peki, konut kredisi faiz oranı hesaplama nasıl yapılır? 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte örnek ödeme tablosu ve kredi ayrıntıları...