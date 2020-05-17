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Haberler Galeri THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Koronavirüse karşı büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme için hazırlıklar sürüyor. Haziran ayında bazı işletmelerin açılacağının belli olmasının ardından uçuşların hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:45
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THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Son dakika... İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ertelenen uçuşların ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'ın konuğu olan İGA CEO'su Kadri Samsunlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Normalleşme takvimi sürecinde iç hat uçuşlar ile ilgili tarih netleşti. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

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THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca yolcu ağırlayan İstanbul Havalimanı, corona virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüştü. Önümüzdeki günlerde o sessizliğini bozacak ve misafirlerini tekrardan ağırlayacak.

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THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

Peki İstanbul Havlimanı'nda hangi tedbirler alındı? Uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarını A Haber Muhabiri Mahmut Keşan'ın konuğu İGA CEO'su Kadri Samsunlu verdi.

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THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

İÇ HAT VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

28 Mayıs'ta iç hatlar başlaması planlanırken gözler dış hatlara çevrildi. Dış hatların başlama tarihiyle ilgile de açıklama yapan Samsunlu, "Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir planlama var. İç hatlar bizim kendi konumuz. İstediğimiz kadar güzergah açabiliriz ama dış hatlardaki durum biraz karşı ülkenin de corona virüs ile ilgili yapacağı uygulamalara bağlı." dedi.

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THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

HAVALİMANINDA ALINAN TEDBİRLER

Havalimanın sadece tarifeli seferlere kapandığını belirten Samsunlu, "Havalimanı olarak koronavirüse karşı tedbirlerimizi aldık. Virüsün ilk ülkeye girdiği andan itibaren sosyal mesafe, hijyen, insanların elle dokunduğu yerleri ve tuvaletleri daha sıkı dezenfekte edilmesi, devletimizin koyduğu standartlara uygun bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. " ifadelerini kullandı.