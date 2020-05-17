THY resmen açıkladı! İç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor?

İç hat ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında uçak seferleri iptal edilmişti. Koronavirüse karşı büyük başarı gösteren Türkiye'de normalleşme için hazırlıklar sürüyor. Haziran ayında bazı işletmelerin açılacağının belli olmasının ardından uçuşların hangi tarihte açılacağı merak ediliyor. Peki, iç hatlar ve yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 13:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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