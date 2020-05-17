Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

Son dakika... 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Pandemi sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan 1000'er TL yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?