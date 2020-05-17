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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?
Son dakika... 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım için başvurular devam ediyor. e-Devlet sistemi üzerinden alınan başvuruların ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin başladığı duyuruldu. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi parası nasıl alınır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:00Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:05