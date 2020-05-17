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Haberler Galeri Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

Son dakika... 3. faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere verilen 1000'er TL sosyal yardım için başvurular devam ediyor. e-Devlet sistemi üzerinden alınan başvuruların ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin başladığı duyuruldu. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi parası nasıl alınır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 14:05
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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

Son dakika... 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Pandemi sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan 1000'er TL yardımın ardından 3. faz ödemeler için başvurular başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında verilen sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

1000 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN YATAR? BAŞVURU SONUÇLARI...

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

İlgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruların uygun görülmesi halinde belirlenen takvimde ödemeler yapılacak.

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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Son dakika! 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama ekranı! 1000 TL pandemi parası nasıl alınır?

1000 YL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

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