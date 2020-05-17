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Haberler Galeri Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

Son dakika haberi... Emeklilerin maaş ödemeleri başladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödeme tarihi erkene çekilmişti. Cuma günü başlayan ödemelerin ardından SSK ve Bağkur emeklilerinin hangi tarihte ödeme alacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin takvimi duyuruldu. Peki, emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 11:18
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Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

Son dakika... Mayıs ayı emekli maaşı ödemeleri başladı. Bayram ikramiyelerini erkenden alan emekliler, şimdi de maaşlarını erken almaya hazırlanıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, emekli maaşlarının erken verileceği duyurulmuştu. Ödemeler 15 Mayıs'ta başladı. Peki, hangi emekli ne zaman maaş alacak? Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? İşte 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

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Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

KİM NE ZAMAN ALACAK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

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Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.