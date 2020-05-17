Emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri belli oldu!

Son dakika haberi... Emeklilerin maaş ödemeleri başladı. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödeme tarihi erkene çekilmişti. Cuma günü başlayan ödemelerin ardından SSK ve Bağkur emeklilerinin hangi tarihte ödeme alacağı araştırılıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin takvimi duyuruldu. Peki, emekli maaşları ne zaman ödeniyor? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.05.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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