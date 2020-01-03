03 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

Türkiye'nin en saygın kurumlarından Türk Hava Yolları personel alım ilanı yayımladı. THY'den yayımlanan ilanda teknik personel alımı yapılacağı ve adaylardan KPSS şartı istenmeyeceği duyuruldu. THY personel alımı sırasında adaylara eğitim verilecek. Eğitim verilecek günler için sigorta yapılacak, günlük 89 TL ücret ödenecek. Eğitimin ardından işe başlayacak adaylara özel sağlık sigortası yapılacak. Çalışanların ailelerine indirimli özel sağlık sigortası imkanı da sunulacak. THY personellerine yemek, servis, vize kolaylığı, yurt içi ve yurt dışında konaklama indirimi gibi cazip fırsatlar da verilecek. Bunun dışında kadın çalışanlara kreş desteği de sağlanacak. Peki, THP personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular için son gün ne zaman? THP KPSS şartsız personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte THY personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 13:56
  • 1
  • 16
THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

Türk Hava Yolları KPSS şartı aramadan personel alacağını duyurdu. THY tarafından yayımlanan ilanda adaylarda aranan nitelikler ve personel alımı yapılacak pozisyonlar duyuruldu. Başvuruları olumlu karşılanan adaylar eğitime alınacak. Eğitim süresince günlük 89 TL ücret ödenecek. Eğitimde adayların sigortaları da İŞKUR tarafından yapılacak. Eğitimin ardından işe başlayacak adaylara özel sağlık sigortası imkanı da sunulacak. İşte THP KPSS'siz personel alımı ilanı ile ilgili bilgiler...

  • 2
  • 16
THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

EĞİTİM VERİLECEK

Yayınlanan ilan kapsamında Turkish Technic, Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun adaylar için İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 3 ay süreli İşbaşı Eğitim Programı (İEP) düzenleyecek ve eğitimi başarıyla tamamlayan adayların istihdamını 3 ay sonunda gerçekleştireceği belirtildi.

  • 3
  • 16
THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

İşbaşı Eğitim Programı boyunca personel adaylarına günlük 89,38 TL (öğrenciliği devam edenler için 67,04 TL) ödenmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası primi İŞKUR tarafından yapılacaktır. İEP başlangıç tarihi Şubat ayı içerisinde planlandığı aktarıldı.

  • 4
  • 16
THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

THY'NİN SOSYAL İMKANLARI

• THY Teknik A.Ş. çalışanlarına önemli sosyal olanaklar sağlar. Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, özel sağlık sigortası, aile için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri, doğum, emzirme, ölüm, evlenme yardımları, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları söz konusu sosyal olanaklar arasında yer alır.

  • 5
  • 16
THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

THY personel alım ilanı Kariyer.net adresinden yayımlandı. İlana bu sayfa üzerinden online olarak başvurabilirsiniz. Başvurular 31 Aralık 2019'da başladı. 10 Ocak 2020'de sona erecek.