THY KPSS şartsız personel alacak! Özel sağlık sigortası da yapılacak... İşte başvuru şartları

Türkiye'nin en saygın kurumlarından Türk Hava Yolları personel alım ilanı yayımladı. THY'den yayımlanan ilanda teknik personel alımı yapılacağı ve adaylardan KPSS şartı istenmeyeceği duyuruldu. THY personel alımı sırasında adaylara eğitim verilecek. Eğitim verilecek günler için sigorta yapılacak, günlük 89 TL ücret ödenecek. Eğitimin ardından işe başlayacak adaylara özel sağlık sigortası yapılacak. Çalışanların ailelerine indirimli özel sağlık sigortası imkanı da sunulacak. THY personellerine yemek, servis, vize kolaylığı, yurt içi ve yurt dışında konaklama indirimi gibi cazip fırsatlar da verilecek. Bunun dışında kadın çalışanlara kreş desteği de sağlanacak. Peki, THP personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular için son gün ne zaman? THP KPSS şartsız personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte THY personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 13:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





