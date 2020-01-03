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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020'de, trafik sigortası fiyatlarına fazladan zam yapmayacak. Uygulama 2019 yılındaki gibi devam edecek. Buna göre sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını her ay yüzde 1,5 oranında artıracak. Böylece trafik sigortası fiyatları da netleşmiş oldu. Buna göre en ucuz trafik sigortası Adıyaman'da, en pahalı trafik sigortası ise İstanbul'da Trafik sigortası fiyatları hiç kaza yapmayan sürücüler için uygun, en çok kaza riski olan sürücüler için ise yüksek olacak. Otobüslerin trafik sigortaları ise el yakacak. Peki, 2020 trafik sigorta fiyatları ne kadar olacak? İşte 2020 trafik sigortası ücretleri...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 13:15
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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

2017'nin nisan ayında yasal düzenleme yapılarak, trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi. Bu tarihten önce ise sigorta şirketleri trafik fiyatlarını serbestçe kendileri belirliyordu. 2 yıldır ise hasar durumuna göre fiyatları Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Bu durumda hasarsız sürücüler uygun, çok kaza yapanlar yüksek ücret ödüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020'de, trafik sigortası fiyatlarına fazladan zam yapmayacak. Uygulama 2019 yılındaki gibi devam edecek. Buna göre sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını her ay yüzde 1,5 oranında artıracak. İşte 2020 trafik sigorta ücretleri ile ilgili detaylar...

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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

UYGULAMA 2020'DE DE SÜRECEK

2017'nin nisan ayında yasal düzenleme yapılarak, trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi. Bu tarihten önce ise sigorta şirketleri trafik fiyatlarını serbestçe kendileri belirliyordu. İki yıl önce başlatılan yeni uygulama ile il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini artık Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı. Bu kapsamda sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Tavan fiyat uygulaması 2020'de de devam edecek.

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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

YÜZDE 18 ARTACAK
Tavan fiyat uygulaması çerçevesinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı, sigorta şirketlerine, trafik sigortası fiyatlarını her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı da tanıdı ki, bu da yıllık yüzde 18 prim artışı anlamına geliyor.

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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre; ancak sigorta şirketleri 2019'da bu haklarını kullanmadı ve trafik primleri ortalama yüzde 15'ler civarında arttı. 2020'de de sigortacılar, trafik primlerini her ay yüzde 1.5 artırmaya devam edecek.

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O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

Bu kapsamda 2020'de, otomobiller için, en ucuz trafik sigortası 709 lira ile Adıyaman, Aydın, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Mardin, Muğla, Tokat, Trabzon, Uşak'ta. En pahalısı ise 792 lira ile İstanbul'da.