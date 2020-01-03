O sürücüler 22 bin TL trafik sigortası ödeyecek! 2020 trafik sigortası taban ve tavan ücretleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020'de, trafik sigortası fiyatlarına fazladan zam yapmayacak. Uygulama 2019 yılındaki gibi devam edecek. Buna göre sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını her ay yüzde 1,5 oranında artıracak. Böylece trafik sigortası fiyatları da netleşmiş oldu. Buna göre en ucuz trafik sigortası Adıyaman'da, en pahalı trafik sigortası ise İstanbul'da Trafik sigortası fiyatları hiç kaza yapmayan sürücüler için uygun, en çok kaza riski olan sürücüler için ise yüksek olacak. Otobüslerin trafik sigortaları ise el yakacak. Peki, 2020 trafik sigorta fiyatları ne kadar olacak? İşte 2020 trafik sigortası ücretleri...