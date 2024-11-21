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Haberler Galeri THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

"THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut Arnavutköy konut projesi için yapılan başvurular, 2 Haziran tarihinde sona erdi. Başvurularını bu tarihe kadar tamamlayan adaylar, şimdi kura çekimi tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:03
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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal konut projesi için başvurular tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahipleri, çekilecek kuraların ardından belli olacak. İşte kura tarihi ve ödeme planı hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak.

Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."

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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. Kura tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

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THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.