17 Ocak 2024, Çarşamba
THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!
"THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut Arnavutköy konut projesi için yapılan başvurular, 2 Haziran tarihinde sona erdi. Başvurularını bu tarihe kadar tamamlayan adaylar, şimdi kura çekimi tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. İşte THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 07:03
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