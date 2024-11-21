THY Emlak Konut kura sonuçları sorgulama: Yenişehir Evleri Arnavutköy çekilişi ne zaman 2024? 1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI!

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz günlerde inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

"Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak.

Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60'ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım."