İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR, ilkokul mezunu adaylara yönelik büyük bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Toplamda 23.890 işçi alımı gerçekleştirilecek olan bu başvuru sürecinde, adaylardan KPSS puanı talep edilmeyecek. Eşit bir başlangıç noktası oluşturacak bu alıma katılmak isteyen ilkokul mezunu adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR'un resmi web sitesinden edinebilirler. İlgili duyuruya göre, başvuru sürecinin detayları, hangi belgelerin gerektiği ve başvuru tarihleri gibi önemli bilgiler, İŞKUR'un resmi internet sitesinde paylaşıldı. İşte İŞKUR işçi ilanları….

Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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