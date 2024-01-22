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Haberler Galeri İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR, ilkokul mezunu adaylara yönelik büyük bir istihdam fırsatı sunmaktadır. Toplamda 23.890 işçi alımı gerçekleştirilecek olan bu başvuru sürecinde, adaylardan KPSS puanı talep edilmeyecek. Eşit bir başlangıç noktası oluşturacak bu alıma katılmak isteyen ilkokul mezunu adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR'un resmi web sitesinden edinebilirler. İlgili duyuruya göre, başvuru sürecinin detayları, hangi belgelerin gerektiği ve başvuru tarihleri gibi önemli bilgiler, İŞKUR'un resmi internet sitesinde paylaşıldı. İşte İŞKUR işçi ilanları….

Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:22
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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde farklı illerde 23.890 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu. Kamu kurumları ve özel sektörde görevlendirilecek adaylardan KPSS puanı şartı aranmazken, en az ilköğretim mezunu adayların başvuruları kabul edilecek.

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden başvuru süreci ve ilan detaylarına ulaşmak mümkün. Başvurularını başarıyla tamamlayan adaylar, en az asgari ücret maaşı ile ödüllendirilecek. İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak kurumlar…

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Beden İşçisi alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapmaları ve açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklaması gerekiyor.

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir. İlanlara girerek E- Devlet şifresi ile de giriş yapmak koşulu ile ilanlara kolayca başvurabilirsiniz.

İŞKUR GİRİŞ

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İŞKUR ile en az asgari ücretle 29 bin işçi alımı sürüyor! KPSS şartı yok! Başvuru ve şartların ilanı için İŞKUR kolları sıvadı

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az ilköğretim mezunu,

18 ile 45 yaş arası,

Vardiyalı çalışma sistemine uygun,

Bazı firmalar tarafından B Sınıfı sürücü belgesine sahip adaylar aranmaktadır.