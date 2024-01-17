SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına ikinci zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Başkan Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle yüzde 42.6'ya çıktı. En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Peki SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? Ölüm aylıkları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama...

Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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