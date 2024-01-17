17 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına ikinci zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Başkan Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle yüzde 42.6'ya çıktı. En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Peki SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar alacak? Ölüm aylıkları ne kadar olacak? Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplama...

Giriş Tarihi: 17.01.2024 06:32
  • 1
  • 26
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

Milyonlarca emekliye ikinci zamda son dokunuş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Başkan Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle yüzde 42.6'ya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

En düşük emekli aylığı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Böylece sigorta girişi 2000 öncesi en düşük emekli işçi aylığı 7 bin 616 liradan 10 bin 478 liraya çıktı.

  • 3
  • 26
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam 4 saatlik Kabine toplantısının ardından netleşti. Memur emeklileri toplu sözleşme farkı ve enflasyonla birlikte yüzde 49.25 oranında zam alırken, işçi, çiftçi, esnaf emeklisinin zam oranı yüzde 37.57'de kaldı. Böylece emekliler arasında 11.68 puanlık fark oluştu.

  • 4
  • 26
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

Merkez Bankası tahminlerine göre bu yılından ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 24 olması durumunda SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 24 artarken, emekli memur aylıklarındaki artış 18.61'de kalacak.

  • 5
  • 26
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşı zamlandı | Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kurşuna hesaplama

Temmuz ayında emekli memurlar aleyhine 5.39 puanlık fark ortaya çıkacak. Hükümet, temmuz ayında ortaya çıkacak bu farkı dikkate alarak yüzde 37.57'lik enflasyon zammına 5 puan ilave etti.