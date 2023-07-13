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Haberler Galeri THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2 Haziran tarihinde başvuruları tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar sorgulanıyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:35
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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

"THY Emlak Konut Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Emlak Konut Arnavutköy konut kura sonuçları son durum hakkında detaylar merak ediliyor. Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekilişi ardında 1+1, 2+1, 3+1 daireler satışa sunulacak. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi açıklandı mı? Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi son durum...

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURU EKRANI, KURA TARİHLERİ VE ŞARTLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayan konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakan Kurum, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı."

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatıldı.

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı.

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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebildi ve başvuru için ücret alınmadı.

Başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.