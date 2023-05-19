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Haberler Galeri THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

"İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi başvuru şartları neler? İşte, proje hakkında ayrıntılar ve ödeme planı...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:50
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THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

"Emlak Konut ve THY İstanbul Arnavutköy toplu konut projesi başvuru şartları neler?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de yeni bir proje hayata geçiriliyor. Toplu konut projesinin detayları netleşmeye başladı. Peki, Emlak Konut ve THY İstanbul Arnavutköy toplu konut projesi başvuru şartları neler? İşte başvurular hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

İşte İstanbul Havalimanı'na yakın mesafede konut sahibi olmak isteyen kişilerin merak ettikleri o detaylar…

Sosyal Konut Projesi kapsamında , kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlarımız müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak.

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THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

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THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

BAŞVURU ŞARTLARI NELER, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.