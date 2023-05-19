THY- Emlak Konut İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, şartları neler? www.emlakkonut.com.tr

"İstanbul Arnavutköy Yenişehir konut projesi başvuru başvuru nasıl yapılır?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile İstanbul Arnavutköy'de önemli bir proje hayata geçiyor. Yeni toplu konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Peki, THY- Emlak Konut projesi başvuru şartları neler? İşte, proje hakkında ayrıntılar ve ödeme planı...

Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 14:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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