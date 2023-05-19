19 Mayıs 2023, Cuma
Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?
"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen tutar, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça fayda sağlıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:26
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