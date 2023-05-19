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Haberler Galeri Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Aile Bakanlığı ödemeler hakkında son dakika açıklaması yaptı. 2023 Ocak zammıyla 4 bin 337 TL'ye yükseltilen tutar, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere oldukça fayda sağlıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller açıklandı mı? İşte, evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 19.05.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 11:26
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Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

"Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanırken, Aile Bakanlığı son dakika açıklamasında bulundu. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan vatandaşlara her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşlarının hesapla yatıp, yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, detaylar...

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Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

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Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak.

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Evde Bakım Maaşı hesaplara yattı mı son dakika 2023? Evde bakım maaşı ne kadar kaç TL oldu?

Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni tam tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek.