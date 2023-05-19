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Haberler Galeri 32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL'si olanlar...

32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL'si olanlar...

"32 günlük mevduat faizi ne kadar kazandırır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Para biriktirmek isteyenler bankaların mevduat faizlerini merak ediyor. Müşterileri çekebilmek için adeta yarışa giren bankalar, mevduat faizi oranlarını güncelledi. 100.000 TL ile 32 günlük faizle ne kadar getiri sağlandığı merak ediliyor. Peki, Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL'si olanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2023 12:02
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32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL’si olanlar...

Bankada parası olan vatandaşlar yatırım yapmak için detayları merak ediyor. Bankalar bu süreçte mevduat faizi getirilerini güncelleyerek müşterilerini çekmeye çalışıyor. Tüm bankalar üzerinden vadeli mevduat hesabı açılabilirken, bankaların mevduat faizleri birbirinden farklı olabiliyor. Yüksek faiz veren bankalar listesi merak edilirken, mart ayı itibarıyla bu oranlar güncellendi. İşte, bankaların güncel mevduat faiz hesapları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL’si olanlar...

Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının dalgalı hareketler sergilemeleri sebebi ile birikimlerini ilgili piyasalarda değerlendirmek konusunda kararsız kalan vatandaşlar, TL cinsinden birikimlerini yine TL piyasalarında değerlendirmek üzere alternatifleri değerlendirmeye başladılar.

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32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL’si olanlar...

Bu noktada devreye giren kamu bankaları, vadeli mevduat hizmetlerinin ayrıntılarını paylaşarak 32 günde yüksek oranlarda kazanç getirisi sağlanacağının garantisini verdiler.

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32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL’si olanlar...

50.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?

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32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL’si olanlar...

50.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ GETİRİSİ NE KADAR?