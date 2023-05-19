32 günlük kazanç hesaplandı! Oturduğunuz yerden aylık 5.000 TL kazancı getirecek! Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL'si olanlar...

"32 günlük mevduat faizi ne kadar kazandırır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Para biriktirmek isteyenler bankaların mevduat faizlerini merak ediyor. Müşterileri çekebilmek için adeta yarışa giren bankalar, mevduat faizi oranlarını güncelledi. 100.000 TL ile 32 günlük faizle ne kadar getiri sağlandığı merak ediliyor. Peki, Bankada 25 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL'si olanlar...