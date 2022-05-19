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Haberler Galeri THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

89 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları (THY) dünyada en fazla uluslararası uçuş yapan hava yolu şirketi olarak öne çıkıyor. Global bir marka olan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kriz döneminde "Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek karlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kar elde ettik" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:37
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THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

THY kuruluşunun 89'ncu yıl dönümünde krizi adeta bir fırsata çevirerek, bu başarıyı 2022'nin ilk çeyreğinde de sürdürdü.

THY'NİN TARİHİNE YOLCULUK

20 Mayıs 1933'te Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı "Devlet Hava Yolları İşletmesi" olarak kurulan şirketin personel sayısı; 7 pilot, 8 makinist, 8 memur ve 1 telsizci olmak üzere toplam 24 kişiden oluşuyordu.

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THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

İlk filoda 2 adet 5 koltuklu King Bird, 2 adet 4 koltuklu Junkers F-13 ve 1 adet 10 koltuklu ATH-9 yer alırken, yeni uçaklarla 1936'da uçak sayısı 8'e, koltuk sayısı 64'e ulaştı.

Devlet Hava Yolları İşletmesi, 1938'de Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü adını alarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlandı. Filosundaki uçak sayısını 52'ye, koltuk sayısını ise 845'e ulaşan şirket, 1945'te uçulan şehir sayısını 3'ten 19'a çıkardı.

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THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

İLK YURT DIŞI UÇUŞU ATİNA

THY'nin ilk yurt dışı seferi Ankara-İstanbul-Atina uçuşuyla 1947'de gerçekleştirildi. Şirket, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire gibi yeni noktalara uçmaya başladı.

1953'TE BUGÜNKÜ İSMİNİ ALDI

Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, 6623 sayılı kanunla değiştirilerek 1953'te bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı.

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THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

UÇUŞLAR ART ARDA GELDİ

THY'nin Atlantik Okyanusu'nu aşan ilk uçuşu 1961'de gerçekleşti. 1964'te Brüksel, Münih ve Tel Aviv, 1965'te Amsterdam, Belgrad ve Tebriz, 1967'de Zürih, Budapeşte ve Cenevre, 1969'da Köln,1971'de Düsseldorf ve Stuttgart, 1972'de Hannover ve Hamburg, 1973'te Kopenhag, Berlin ve Nürnberg hatları açıldı.

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THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

YOLCU SAYISI 2,5 MİLYON

Taşınan yolcu sayısı 1967'de 528 bin iken, 1973'te 2,5 milyona ulaştı.

THY'nin 20 yıl önce yabancı sermayeye açılan hisseleri, 1977'de Maliye Bakanlığı tarafından alınarak şirket yeniden millileştirildi.