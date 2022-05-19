THY 89 yaşında! Dünya çapında en çok uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi THY bir zafere daha adını yazdırdı

89 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin küresel bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları (THY) dünyada en fazla uluslararası uçuş yapan hava yolu şirketi olarak öne çıkıyor. Global bir marka olan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kriz döneminde "Tarihimizin en yüksek ilk çeyrek karlılığına ulaşarak 161 milyon dolar net kar elde ettik" dedi.