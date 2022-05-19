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Haberler Galeri Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye'nin gücüne güç katacak

Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye'nin gücüne güç katacak

7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan sondaj gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'ye geldi. 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan ve Alparslan ismi verilmesi düşünülen 238 metrelik gemi Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olacak..

Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:30
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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye’nin gücüne güç katacak

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldi.

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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye’nin gücüne güç katacak

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye’nin gücüne güç katacak

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye’nin gücüne güç katacak

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.

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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye’nin gücüne güç katacak

Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.