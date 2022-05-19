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Alparslan sondaj gemisi geldi! 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan gemi Türkiye'nin gücüne güç katacak
7 Mart'ta Güney Kore'den yola çıkan sondaj gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'ye geldi. 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan ve Alparslan ismi verilmesi düşünülen 238 metrelik gemi Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olacak..
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:20Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:30