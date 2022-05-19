Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Çiftçi destek ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin başladığı duyuruldu. T.C. Kimlik numarasına göre yapılan destek ödemelerinin takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olanlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 15:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL