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Haberler Galeri Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Çiftçi destek ödemeleri ile ilgili detaylar belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin başladığı duyuruldu. T.C. Kimlik numarasına göre yapılan destek ödemelerinin takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olanlar ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyordu. İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 15:48
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Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalemde destek ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çiftçilere yönelik destek ödemelerinin detayları belli oldu. 2022 yılı tarımsal destek ödemesi kapsamında 6 farklı kalemde 3 milyar 176 milyon 677 bin lira ödeneceği duyurulmuştu. Ödemeler T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 6 farklı kalemde toplam 3 milyar 176 milyon 677 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 13 Mayıs'tan itibaren T.C. kimlik numaralarına göre üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurmuştu.

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Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Buna göre, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra ödendi.

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Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 4, 6, 8 OLANLAR DİKKAT!

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 4 olan çiftçilere 20 Mayıs saat 18.00'den sonra ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ile 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi de 6 ile 8 olan çiftçilere 27 Mayıs saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

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Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi

Aynı grafiğe göre, Katı Organik Gübre Desteği ödemesi T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ile 2 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olan çiftçilere 13 Mayıs saat 18.00'den sonra, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4, 6, 8 olan çiftçilere 20 Mayıs 18.00'den sonra yapılacak.