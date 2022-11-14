Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor! İşte yeni fiyatı

Bir hafta önce ise kilosu 65-70 TL idi. Temennimiz inşallah bu sezon hamsi bol olur şu andaki görüntü iyi ancak yarın ne olacağı belli olmaz. Palamut bitti diyebiliriz bundan sonra pek fazla olmaz. Bu sıralar diğer çeşitlerde gelmeye başladı.