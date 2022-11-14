Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor! İşte yeni fiyatı
Karadeniz'de bugünlerde azalan palamut avı yerine yavaş yavaş hamsi avına bırakırken, Trabzon Balık Hali'nde bir hafta önce kilosu 65-70 TL'den satılan hamsi denizde bollaşınca bugün itibariyle kilosu 35-50 TL arasında satılmaya başlandı. Bollaşan Hamsinin fiyatı yarıya yarıya düşerken, azalan palamut avı ile birlikte palamut fiyatları ise ikiye katlayarak tanesi 75-80 TL'den satılıyor.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:47Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:50