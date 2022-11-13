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Haberler Galeri EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona geliniyor. Düzenlemede peş peşe sürpriz açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yaş şartının kaldırılacağını ve tasarının Aralık ayında meclis gündeminde yer alacağını açıkladı. Diğer yandan 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar sunulan bütün imkanlardan yararlanabilecek. Ancak emeklilik hakkı kazanmak için sadece EYT'li olmak yeterli sayılmayacak. Prim ve sigortalılık süresi bu süreçte büyük önem taşıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 20:01
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EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

Son dakika EYT haberleri... EYT için yaş şartı tarih oldu. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için son dakika açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Bakan Bilgin, "Kötü senaryoları kafanızdan silin, yapacağımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme olacak" dedi. Hal böyle olunca,"EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum ne?" sorularına yanıt aranıyor. İştei EYT için gelen son açıklamalar ve gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

EYT ARALIK'TA MECLİS'TE OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem halini alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında TBMM'ye sunulması, 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

EYT KİMLERİ KAPSIYOR? YAŞ ŞARTI TAMAMEN ORTADAN KALKIYOR

EYT düzenlemesi ile yaş şartı tamamen ortadan kalkacak. Tıpki 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi prim ve sigortalılık şartı aranacak.

Daha açık ifadeyle 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes EYT kapsamında olacak. Burada EYT kapsamında olmak emekli olmaya yetmeyecek. Sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlamak gerekiyor.

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EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

SİGORTALILIK SÜRESİ KADINLARDA KALKTI

Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019'da dolduğu için bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkeklerde ise bu tarih 8 Eylül 2024'te sona eriyor.

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EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

EYT'LİLERİN EMEKLİLİK HAKKI İÇİN PRİM GÜNÜ OLMAZSA OLMAZ

1999 yasasıyla beraber SSK'lı kadınlar 20 yıl 5.000-5975 gün, erkekler ise 25 yıl 5.000-5975 gün prim ile emekli olmayı beklerken erkekler 58, kadınlar ise 56'yı bulan yaş şartı ile karşılaştı. Bağ-Kur ve emekli sandığında ise erkeklerde 9.000 gün kadınlarda ise 7.200 gün prim şartı ve yine 20 yıl ile 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu.