EYT için yaş şartı tarih oldu! 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 sigorta girişliler... Emeklilik yöntemi netleşti! Prim, staj ve borçlanma...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona geliniyor. Düzenlemede peş peşe sürpriz açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yaş şartının kaldırılacağını ve tasarının Aralık ayında meclis gündeminde yer alacağını açıkladı. Diğer yandan 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar sunulan bütün imkanlardan yararlanabilecek. Ancak emeklilik hakkı kazanmak için sadece EYT'li olmak yeterli sayılmayacak. Prim ve sigortalılık süresi bu süreçte büyük önem taşıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler...