HaberlerGaleriTEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?
TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?
Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) deprem burs başvuruları 7 Mart'ta son bulacak. Depremzede öğrencilerin afet bursundan yararlanabilmesi için başvurularını hızlıca tamamlaması gerekmektedir. 4 ay süreyle verilecek olan bursa ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki TEV afet bursu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede burs sonuçları ne zaman açıklanacak?