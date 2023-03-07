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Haberler Galeri TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) deprem burs başvuruları 7 Mart'ta son bulacak. Depremzede öğrencilerin afet bursundan yararlanabilmesi için başvurularını hızlıca tamamlaması gerekmektedir. 4 ay süreyle verilecek olan bursa ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki TEV afet bursu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:36
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TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV deprem burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Depremzede öğrencilere yönelik düzenlenen depremzede bursuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Mart ve haziran ayları aralığında verilecek olan burs ile öğrenciler desteklenecek. Peki TEV afet bursu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TEV afet burs başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV AFET BURS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizde yıkıcı etkilere olan iki büyük depremden etkilenen öğrencilere Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) 4 ay boyunca afet bursu vereceğini açıklamıştı.

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TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV deprem bursuna başvurular 7 Mart Salı günü saat 17.00 iytibarıyla son bulacak.

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TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- T.C. sınırları içinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenci olmak,

- En çok etkilenen 11 ilimizden birinde ikamet ediyor olmak,

- TEV'den halihazırda burs almıyor olmak.

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TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV AFET BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların başvuru için https://www.tev.org.tr/deprem-bursu adresindeki formu doldurup, e-devletten alınan aşağıdaki 3 evrakın barkod numaralarını ilgili alanlara yazması bu aşamada yeterli olacaktır.