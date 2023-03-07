TEV Deprem BURSU BAŞVURU FORMU 2023 | Başvuru için son şans! Şartları neler, ne zaman açıklanacak? Depremzede burs ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEV deprem burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Depremzede öğrencilere yönelik düzenlenen depremzede bursuna ilişkin detaylar araştırılıyor. Mart ve haziran ayları aralığında verilecek olan burs ile öğrenciler desteklenecek. Peki TEV afet bursu başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Depremzede burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TEV afet burs başvuru ekranı...