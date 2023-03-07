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Başkan Erdoğan duyurmuştu! "Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi. Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yarısını da Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi sağlanacak. Deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de dahil olmak üzere esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalar krediden yararlanacak. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:32
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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.

Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

KREDİ PAKETİ YIL SONUNA KADAR KULLANILABİLECEK

Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.

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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.