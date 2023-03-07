Başkan Erdoğan duyurmuştu! Hayata Dönüş Kredisinin detayları belli oldu

Başkan Erdoğan duyurmuştu! "Hayata Dönüş Kredisi"nin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi. Depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli, yarısını da Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi sağlanacak. Deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de dahil olmak üzere esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalar krediden yararlanacak. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 10:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL