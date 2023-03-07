HaberlerGaleriSSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...
SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında yer alan vatandaşlar SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Emeklilik başvurularının kabul edilmesinin ardından ilk maaşını alacak vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. Tahsis numarasına göre yapılan maaş ödemelerinde EYT'liler, "Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulamaya devam ediyor. İşte, SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi!