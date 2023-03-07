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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında yer alan vatandaşlar SGK ve e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Emeklilik başvurularının kabul edilmesinin ardından ilk maaşını alacak vatandaşlar ödeme takvimini merak ediyor. Tahsis numarasına göre yapılan maaş ödemelerinde EYT'liler, "Emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulamaya devam ediyor. İşte, SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 11:49
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SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından SGK üzerinden başvurular hız kesmeden kabul ediliyor. Bu ay başvuruları kabul edilen vatandaşların emekli maaşları 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Bu süreçte ödemede gecikme olması halinde toplu para ya da avans imkanı devreye alınacak. "EYT'li ilk maaş ne zaman yatacak? Kimler avans alabilecek?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT'linin maaş takvimi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak.

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SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

Mart'ta başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

Bu kişilerin aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin Nisan'da yapılacağı anlamına gelmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını bir hafta-10 gün içerisinde sonuçlandırıyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

Ancak aynı ayda çok başvuru olması nedeniyle sürecin uzaması ihtimali de bulunuyor.

Ancak bu durum ortaya çıksa bile bir kayba yol açmayacak. Biriken tüm maaşlar aylık bağlama işlemleri bittiğinde toplu olarak hesaba yatırılacak.

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SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

UZARSA AVANS VAR

Ayrıca bekleme süresi uzarsa avans imkanı da var. Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği'ne göre, SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor.

Burada aylığın ya da gelirin 90 gün içinde ödenememesi ve sigortalının/ hak sahibinin yazılı talepte bulunması gerekiyor.

Avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor.