SSK, Bağ-Kur, 4A, EYT’linin maaş takvimi netleşti! O tarihte yapılacak, tahsis nosuna göre listelendi! 5500, 6000, 6250 TL alanlar...

UZARSA AVANS VAR

Ayrıca bekleme süresi uzarsa avans imkanı da var. Sosyal Sigorta İşleri Yönetmeliği'ne göre, SGK aylık bağlama işlemlerinin uzun sürmesi halinde isteyenlere avans veriyor.

Burada aylığın ya da gelirin 90 gün içinde ödenememesi ve sigortalının/ hak sahibinin yazılı talepte bulunması gerekiyor.

Avans miktarı her 3 ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor.