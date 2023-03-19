HaberlerGaleriTEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?
TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?
TEV burs sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) depremzede öğrencilere 4 ay süreyle burs desteği sağlayacağını açıklamış ve başvuruları başlatmıştı. Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV depremzede bursları belli oldu mu?