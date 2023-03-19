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Haberler Galeri TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV burs sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) depremzede öğrencilere 4 ay süreyle burs desteği sağlayacağını açıklamış ve başvuruları başlatmıştı. Süreci başarıyla tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. Peki TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? TEV depremzede bursları belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:44
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TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV bursuna hak kazananlar belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler için düzenlenen afet burs sonuçları için gözler TEV'e çevrildi. Peki TEV afet burs sonuçları açıklandı mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV AFET BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TEV afet bursu başvuruları 7 Mart 2023 itibarıyla son buldu. Hak kazanan isimlerin ne zaman açıklanacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişikin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV BURSU NE KADAR?

Lise Bursu (575 TL)

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TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

Üniversite Bursu (1.325 TL)

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TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

Yüksek Lisans Bursu (2.000 TL)