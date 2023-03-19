TEV AFET BURS KAZANANLARI | açıklandı mı? TEV burs sonuçları nereden öğrenilir? Depremzede öğrenci bursu ne kadar, kaç TL?

TEV bursuna hak kazananlar belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere neden oldu. Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler için düzenlenen afet burs sonuçları için gözler TEV'e çevrildi. Peki TEV afet burs sonuçları açıklandı mı? Konuya ilişkin son gelişmeler haberimizde...