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Haberler Galeri İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR iş ilanları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel ve kamu sektörlerinde işveren ve iş arayanı bir araya getirerek istihdam kapısı oluşturan İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar gündemdeki yerini koruyor. 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi aranıyor. İşte başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 15:48
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İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR temizlik görevlisi başvuru ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İş arayan binlerce kişi İŞKUR kapısı üzerinden iş bulmayı hedefliyor. Mart ayında İŞKUR üzerinden toplam 104 bin 753 personel alımı ilanı yayımlandı. Peki temizlik görevlisi başvuru şartları neler? İşte İŞKUR iş başvuru ekranı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

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İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*En az ilkokul mezunu olmak,