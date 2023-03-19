İŞKUR 3.933 personel alımı BAŞVURU EKRANI | En az ilkokul mezunu TEMİZLİK İŞÇİSİ alınacak! 81 ilde başvuru şartları neler?

İŞKUR iş ilanları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel ve kamu sektörlerinde işveren ve iş arayanı bir araya getirerek istihdam kapısı oluşturan İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar gündemdeki yerini koruyor. 81 ilde en az ilkokul mezunu binlerce temizlik görevlisi aranıyor. İşte başvuru şartları...