20 Mart 2023, Pazartesi
Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?
"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:55
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