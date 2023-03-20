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Haberler Galeri Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 08:55
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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

"EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik staj sigortası ve Bağ-Kur affı torba yasaya girecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vergi affı borç yapılandırmasını kapsayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer aldı. Peki, EYT'de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi? Bağkur tescil affı olacak mı, var mı?

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

HANGİ BORÇLAR VERGİ AFFI KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEK?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

VERGİ AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (www.gib.gov.tr/ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapılarak bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

Diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvuracak.

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Bağkur tescil affı olacak mı, var mı? EYT’de 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasaya girecek mi?

VERGİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi Affı düzenlemesi kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.