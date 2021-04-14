Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Tesla coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto borsası Binance, halka açık şirketlerin tokenize edilmiş hisseleri olan yeni bir ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Hal böyle yatırımını değerlendirmek isteyenler Tesla coin fiyatını sorgulamaya başladı. İşte, Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...