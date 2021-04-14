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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Tesla coin ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kripto borsası Binance, halka açık şirketlerin tokenize edilmiş hisseleri olan yeni bir ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Hal böyle yatırımını değerlendirmek isteyenler Tesla coin fiyatını sorgulamaya başladı. İşte, Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Giriş Tarihi: 14.04.2021 22:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 22:53
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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto borsası Binance, halka açık şirketlerin tokenize edilmiş hisseleri olan yeni bir ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Listeye ilk giren, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi Tesla. İşte, Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

TESLA COİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kripto para borsası Binance, halka açık şirketlerin tokenize edilmiş hisseleri olan yeni bir ürünün piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Listeye ilk giren, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi Tesla.

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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Binance'ın ürünü, kullanıcılarına ufak miktarlarla alınıp satılabilen ve dolayısıyla geleneksel pazarda sunulandan daha düşük bir maliyetle yeni bir yatırım aracına erişim sağlayacak.

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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Bonus olarak, yatırımcılar bu şirketlerin hissedarlarına sağladığı faydalardan yararlanmaya hak kazanacaklar.

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Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...

Binance CEO'su Changpeng Zhao, Tesla CEO'su Elon Musk'a kripto para birimlerini şirketine getirdiği için teşekkür etti. Bunun karşılığında Zhao, "Tesla'yı kripto alanına getirmeye" karar verdi.