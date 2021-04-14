Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
Milyonlarca çalışanın en büyük hayalleri arasında emekli olmak yer alıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi refah bir emeklilik hayatı yaşamanın hayalini kuruyor ve SGK'dan bu hakkı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişi yakından ilgilendiren bir karar verdi ve genelge yayınladı. İşte emekli maaşı alabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar...
Giriş Tarihi: 14.04.2021
23:10 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
23:10
Emekli maaşı için dikkat... Çıkış yapmayan alamıyor. Dilekçe ve şartları haberimizde derledik. Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik için yeni düzenlemeler yapılıyor. Emekli maaşında için bu konuya dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi refah bir emeklilik hayatı yaşamanın hayalini kuruyor ve SGK'dan bu hakkı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişi yakından ilgilendiren bir karar verdi ve genelge yayınladı. İşte, emekli düzenlemesi neyi kapsıyor? Emekli maaşı için hangi düzenlemeler yapıldı?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşı almak isteyen milyonlarca kişi SGK ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve detayları sıklıkla araştırılıyor. Emeklilik dilekçinin verilmesi gereken zaman ve şartlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeni bir genelge yayınlandı. İşten çıkış yapmayanlar emekli maaşı hakkından yararlanamıyor.
Yeni Asar yazarı Faruk Erdem yeni düzenlemeyi yazdı... Bu karar sonrası bize de çok sayıda soru gelmiş ve kafa karışıklığı yaşanmıştı.Vatandaşlar konuyu SGK'ya sorduklarında oradaki yetkililer de tam bir cevap verememiş, eski uygulamanın sürdüğünü söylemişlerdi. Ancak biz de gelen soruları cevaplarken uygulamayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yapacağından buradan gelecek açıklamanın beklenmesinin doğru olacağını belirtmiştik.
"YAZILI İSTEKTE BULUNULMASI ŞARTTIR"
Konuşla ilgili bir genelge yayınlayan SGK emeklilik işlemleri için işten ayrılmanın şart olduğu yönünde bir görüş belirtti. Genelgede, iptal kararı hatırlatıldıktan sonra, "506 sayılı Kanun'un "Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları" başlıklı mülga 60'ıncı maddesinin (H) bendi "Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır." hükmünü amir olup bu bent ile ilgili herhangi bir iptal kararı verilmemiştir" denildi.
Genelgede 5510 sayılı Kanun'un 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre de sigortalının çalıştığı işten ayrıldıktan sonra emeklilik için yazılı istekte bulunması gerektiği belirtildi.Genelgede şu ifadelere yer verildi: "Anayasa Mahkemesince iptal edilen söz konusu ibarenin yer aldığı maddenin, 5510 sayılı Kanun'un 106'ncı maddesi ile yürürlükten kalkması ve 5510 sayılı Kanun'un yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların, anılan Kanun'un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından yararlanabilmeleri için çalıştıkları işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunma şartı aranmaktadır.