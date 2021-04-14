Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...

Emekli maaşı için dikkat... Çıkış yapmayan alamıyor. Dilekçe ve şartları haberimizde derledik. Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik için yeni düzenlemeler yapılıyor. Emekli maaşında için bu konuya dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Yıllarca çalışan milyonlarca kişi refah bir emeklilik hayatı yaşamanın hayalini kuruyor ve SGK'dan bu hakkı alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişi yakından ilgilendiren bir karar verdi ve genelge yayınladı. İşte, emekli düzenlemesi neyi kapsıyor? Emekli maaşı için hangi düzenlemeler yapıldı?