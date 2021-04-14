HaberlerGaleri4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
Yeni yılda taşeron ve kamu işçilerine müjdeli haber geldi. İlk tediye ödemelerini alan işçiler 2. tediye ödemelerini alacakları tarihi merak ediyor. Yüz binlerce işçinin merakla beklediği 2. tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Şimdi gözler ikinci tediye ödemelerin hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İşte, ikinci tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? 2. tediye ödemeleri zamlanacak mı?
Giriş Tarihi: 14.04.2021 22:00Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 22:00
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4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
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4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
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4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
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4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
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4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…