4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…

Binlerce taşeron ve kamu işçilerinin alacağı tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İkramiye olarak da bilinen ilave tediye ödemeleri, brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödeniyor. Tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için geri sayım başladı. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. İşte, 2021 2. tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemelerinden kim, ne kadar alacak?