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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Erzurum'da, terörle mücadelede hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren, hava araçlarıyla jandarma ve polisin yürüttüğü operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük destekçilerinden insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) iniş ve kalkış yapacağı merkez kuruluyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:12
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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcılarından olan İHA ve SİHA'lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla operasyonlarda hava gücü olarak katkı sağlıyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Türk güvenlik güçlerince 2016'dan itibaren kullanılmaya başlanılan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Doğu Anadolu Bölglesi'ndeki teröristler ile sığınak ve barınaklarının havadan yok edilmesi amacıyla Erzurum Havalimanı'nda İHA ve SİHA Merkezi kurulmaya başlandı. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının yürütüldüğü havalimanında, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi ve aktif hale getirilmesi planlanıyor.

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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

- "Hudutlarımız içerisinde bir tane daha terörist bulunmamaktadır"

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin devlet olarak asli görevleri olduğunu söyledi.

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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve güvenlik güçleriyle terörle mücadeleyi sürdürdüklerini anlatan Memiş, "Erzurum'un belli bölgelerinde sayıları bizce malum olan çok az sayıda terör örgütü mensupları yapılan ısrarlı operasyonlar sayesinde tamamıyla etkisiz hale getirildi. Bugün kendi mülki hudutlarımız içerisinde bir tane dahi terörist bulunmamaktadır." dedi.