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Teröristlerin korkulu rüyası İHA ve SİHA'lar Erzurum'dan havalanacak
Erzurum'da, terörle mücadelede hedefleri havadan "nokta atışı"yla etkisiz hale getiren, hava araçlarıyla jandarma ve polisin yürüttüğü operasyonlarda güvenlik güçlerinin en büyük destekçilerinden insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) iniş ve kalkış yapacağı merkez kuruluyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 13:12
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