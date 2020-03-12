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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

Halkbank emekli promosyon ödemesi için araştırmalar sürüyor. Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi için SGK ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye vatan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Maaşını Halkbank'tan almak isteyen emeklier promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek? Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:31
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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

Halkbank emekli maaşı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? 2017'de hayata geçirilen promosyon ödemesi uygulamasında sözleşme 2020 Şubat'ta sona ermişti. İkinci promosyon ödemesi almaya hazırlanan vatandaşlar Halkbank promosyon ücretleri ve ödeme tarihlerini araştırıyor. Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek? Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte cevaplar...

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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

2020 HALKBANK PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR?

Bankadan yapılan açıklamaya göre promosyon tutarı; 1.500 TL'ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2.500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2.500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank'tan alma taahhüdü verecekler. Ödemeler başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

HALKBANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank şubeleri, ATM'leri, İnternet Şubesi ve 0850 222 0 400 DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek. Emekli maaşını Halkbank üzerinden alanlar; 750 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yanı sıra, yurt geneline yaygın şube ve ATM ağından maaş tutarının tamamını çekebilme imkânına sahip olacaklar.

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Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?