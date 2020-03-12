Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?
Halkbank emekli promosyon ödemesi için araştırmalar sürüyor. Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi için SGK ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye vatan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Maaşını Halkbank'tan almak isteyen emeklier promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek? Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:26Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 14:31