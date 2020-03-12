Halkbank'tan emeklilere müjde! Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek?

Halkbank emekli maaşı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? 2017'de hayata geçirilen promosyon ödemesi uygulamasında sözleşme 2020 Şubat'ta sona ermişti. İkinci promosyon ödemesi almaya hazırlanan vatandaşlar Halkbank promosyon ücretleri ve ödeme tarihlerini araştırıyor. Maaşını Halkbank'tan alan emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayan Halkbank emekli müşterilerine 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Peki, Halkbank emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek? Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte cevaplar...