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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak
Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 2021 yılı promosyon ödeme tutarları belli oldu. Bankalar müşterilerini kendi bünyesine bağlamak için adeta yarışa girdi. Bankaların yarışı kızışırken, milyonlarca emekli ise hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. 2 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılırken, banka banka promosyon ödeme tutarlarını yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte 2021 emekli promosyonu ile ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:00Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:00