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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

Emekli banka promosyonu ne kadar oldu? 2021 yılı promosyon ödeme tutarları belli oldu. Bankalar müşterilerini kendi bünyesine bağlamak için adeta yarışa girdi. Bankaların yarışı kızışırken, milyonlarca emekli ise hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. 2 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılırken, banka banka promosyon ödeme tutarlarını yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte 2021 emekli promosyonu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:00
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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 yılda bir bankalardan promosyon ödemesi alıyor. Yeni emekli olanlar ise ilk maaşlarıyla birlikte promosyon ödemesinden faydalanmaya başlıyor. Emekliler 3 yıl kalma taahhütü vererek promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. 2021 yılında promosyon ödemelerinin ne kadar olduğu merak edilirlen, bankaların bu konuda yarışı hızlandı. Peki, SSK Bağ-Kur emekli banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevaplar...

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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

İşte 2021 yılı banka banka promosyon ödeme tutarları:

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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

● HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

● VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

● DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

● AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

● İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

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Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.