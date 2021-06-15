Tercih yaparken iyice düşünün! SSK Bağ-Kur emeklileri bu gelişmeye kulak kesildi! Bankaların yarışı kızıştı, alev atacak

● TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

● GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.