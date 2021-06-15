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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı olacak. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak emekliler, temmuz ayında yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. İlk beş veri belli olurken, yeni maaşlar için son bir veri kaldı. Peki, son gelişmelere göre, emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2021 13:24 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 13:26
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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

Emekli ve memur maaşı 2021 Temmuz zammı ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. Yılın ilk beş aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler temmuz zammına çevrildi. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Son verilere göre tablo netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri heyecanla yeni maaşlarını beklemeye başladı. Peki, emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Pazartesi günü haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Buna göre, 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verisi belli olacak. Enflasyon verisiyle birlikte memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanların gelirlerinde yaşanacak artış belli olacak.

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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek.

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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Buna göre yeni maaşlar şöyle olacak:

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Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.