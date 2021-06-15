Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği maaş zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 Temmuz ayı emekli ve memur için zam ayı olacak. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak emekliler, temmuz ayında yapılacak zam oranını araştırmaya başladı. İlk beş veri belli olurken, yeni maaşlar için son bir veri kaldı. Peki, son gelişmelere göre, emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? İşte cevaplar...