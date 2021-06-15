15 Haziran 2021, Salı
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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih
Vergi borcu yapılandırma e-devlet | Binlerce vatandaşın vergi ve prim borcu yapılandırma fırsatı resmen başladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; isteyen taksitle isteyen peşin olarak vergi ve prim borçlarını ödeyebilecek. Ödeme seçeneğine göre ödeme yapılacak miktar da değişiklik gösterecek. İşte merakla beklenen haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:12
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