Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih

Vergi borcu yapılandırma e-devlet | Binlerce vatandaşın vergi ve prim borcu yapılandırma fırsatı resmen başladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; isteyen taksitle isteyen peşin olarak vergi ve prim borçlarını ödeyebilecek. Ödeme seçeneğine göre ödeme yapılacak miktar da değişiklik gösterecek. İşte merakla beklenen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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