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Haberler Galeri Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih

Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih

Vergi borcu yapılandırma e-devlet | Binlerce vatandaşın vergi ve prim borcu yapılandırma fırsatı resmen başladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; isteyen taksitle isteyen peşin olarak vergi ve prim borçlarını ödeyebilecek. Ödeme seçeneğine göre ödeme yapılacak miktar da değişiklik gösterecek. İşte merakla beklenen haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 09:12
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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih
Başta vergi ve prim borçları olmak üzere birçok borcun yapılandırılmasını getiren yasal düzenlemenin tebliği de Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Tebliğde ödenmeyen cezaların peşin ya da taksitle ödenmesi halinde kaç liraya ineceği anlatıldı.
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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih
2019 yılının ekim ayında 455 lira trafik cezası alan bir vatandaş yapılandırmaya başvurduğunda 18 taksitte ödemek isterse, toplam borcu 618.30 lira olacak, aylık taksit de 34.35 liraya denk gelecek. Ancak aynı vatandaş peşin ödeme yapmak isterse 344.44 lira ödeyecek.
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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih

31 AĞUSTOS'A KADAR
Hürriyet'in haberine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ağustos 2021 tarihi gün sonuna kadar ilgili idareye başvuru yapmaları şartı bulunuyor.

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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih
Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekiyor.
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Prim borcu yapılandırma 2021 | Binlerce kişinin borcuna yeniden yapılandırma fırsatı! İşte son tarih
Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.