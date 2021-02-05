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Haberler Galeri Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükseliş yaşayan altın fiyatları son zamanların en kötü seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, 1,800 doların da altına geriledi. Aşı haberlerinin ardından yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte sert düşmeye başladı. Uzmanlar altın alım-satım yapacaklar için uyarılarda bulundu. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları ne olacak? İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 10:40
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Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Dünkü kapanışta çeyrek altın 665,00 lira, Cumhuriyet altını 2.723,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem görmüştü. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan kritik açıklama geldi. Aşılama sürecinin başlamasının ardından altın fiyatları son zamanların en kötü seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Şubat tarihli güncel altın fiyatları şu şeilde:

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Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

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Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi: "Yılın ilk ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları son yılların en kötü ocak aylarından birini geride bırakmıştı. Yeni aya başlarken toparlanma eğilimleri gerçekleşmeye çalışılsa da bu çok kısa sürdü.

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Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

Bu toparlanma nedenlerinden biri ise 'Reddit' kaynaklı gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin rüzgarı idi. Bu rüzgar uzun sürmedi ve gümüşte de altında da gevşeme hareketleri yaşandı.