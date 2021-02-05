Tepetaklak oldu! Altın alınır mı, satılır mı? Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları ne olacak? Uzmanlar uyardı

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükseliş yaşayan altın fiyatları son zamanların en kötü seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, 1,800 doların da altına geriledi. Aşı haberlerinin ardından yönünü aşağı çeviren altın fiyatları, aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte sert düşmeye başladı. Uzmanlar altın alım-satım yapacaklar için uyarılarda bulundu. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları ne olacak? İşte altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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