SON DAKİKA | Milyonlar rahat nefes alacak! Düşük faizli kredi imkanı yüzleri güldürdü! İşte tüm detaylar

İSTİHDAMA ÖNCELİK VERİLECEK

Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.