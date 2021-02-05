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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | Milyonlar rahat nefes alacak! Düşük faizli kredi imkanı yüzleri güldürdü! İşte tüm detaylar SON DAKİKA | Milyonlar rahat nefes alacak! Düşük faizli kredi imkanı yüzleri güldürdü! İşte tüm detaylar Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını esnafları olumsuz etkiledi. Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Salgın nedeniyle geçtiğimiz sene kullanılan düşük faizli krediler faiz tahakkuk ettirilerek, belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek. Borç erteleme yapan esnaf ve sanatkarlar, talep ederlerse erteleme süresinde düşük faizli kredi kullanabilecek. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz sene açıklanan destek paketi, esnaf tarafından sevinçle karşılanmıştı. Milyonlarca esnafı ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası'ndan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelenecek. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Milyonlarca esnafı yakından ilgilendiren karar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte yeni düzenlemenin detayları:
Milliyet'in haberine göre, salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören esnaf sanatkarların, TESKOMB'a ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası'ndan kullandıkları borçları ertelenecek.
31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanılan düşük faizli kredileri düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Vadesinde, taksit vadesinde, hesap devresinde tahsil edilemeyip, tasfiye kapsamına alınmayan alacaklar ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi dolacak olup, kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödenmeyen borçlar, faiz tahakkuk ettirilerek, belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelenecek.
İSTİHDAMA ÖNCELİK VERİLECEK
Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkarlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenecek.